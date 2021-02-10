شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأعلى – تحليل - 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7760، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7820.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.7625 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد