شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية – تحليل - 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط ليتحرك دون دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وكسر مستوى 60.30 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض واختبار مستوى 59.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 60.30، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 62.07.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد