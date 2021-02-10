شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق حاجز 58.00، ويواجه صعوبة في مواصلة الارتفاع نظراً لضعف العزم الإيجابي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 59.70.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 57.50 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد