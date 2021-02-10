شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 27.60، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي، وننتظر استئناف الانخفاض لزيارة مستوى 25.50 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 قد تدفع السعر لتقديم تداولات إيجابية جديدة ومحاولة تخطي 27.60، والذي يمثّل اختراقه مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 29.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط