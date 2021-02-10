شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً 1.9% إلي ما قيمته 109.1 مقابل تراجع 4.5% عند 107.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 1.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0% في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً إلى كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.3% مقابل نمو 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت نمو 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا وبالأخص مع التطلع للمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.46% ليربح 8.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,934.46، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.09% ليربح هو الأخر 25.55 نقطة ويصل إلى المستوى 29,531.48.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.30% ليربح 73.93 نقطة ويصل إلى المستوى 5,760.18، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.79% ليربح هو الأخر 28.55 نقطة ويصل إلى المستوى 3,632.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.50% ليربح 441.87 نقطة ويصل إلى المستوى 29,918.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,087.71.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.60% ليخسر 77.50 نقطة ويصل إلى المستوى 12,850.19، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.66% ليربح 46.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,867.40.