شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الشرقية للتنمية (6060) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 123.20، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.34% بما يعادل -0.40 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 104.40، ليستهدف مستوى المقاومة 128.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.00 ومستوى المقاومة 128.60.