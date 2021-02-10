شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زجاج (2150) صعوده في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً النسبية، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.66% بما يعادل 0.90 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.20، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 38.67.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.50 ومستوى المقاومة 38.00.