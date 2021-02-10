شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم البحر الأحمر (4230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 0.15 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.30، ليستهدف مستوى المقاومة 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.30 ومستوى المقاومة 28.80.