شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، محاولاً تصريف هذا التشبع البيعي، ليلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.04 نقطة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.96، ليستهدف مستوى الدعم 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.96.