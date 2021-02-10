شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بحر العرب (7201) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 6.42% بما يعادل 7.00 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 104.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 122.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 104.60 ومستوى المقاومة 122.75.