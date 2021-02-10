شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أبو معطي (4191) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 58.20، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.83% بما يعادل 5.20 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 58.20، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 65.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.35 ومستوى المقاومة 62.80.