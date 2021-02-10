شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يواصل صعوده – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 1.02% بما يعادل 1.00 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 102.36 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 95.00 ومستوى المقاومة 102.36.