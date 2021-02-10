شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الانماء طوكيوم (8312) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.32% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التخلص من ضغوطه السلبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 23.06، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.70 ومستوى المقاومة 26.10.