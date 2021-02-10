شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الضأن 120 – 140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 10-2-2021 شهدت استقرارا على مستوى القاهرة الكبرى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو ، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.

وكان الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، أكد أهمية التلقيح الاصطناعي في تحسين الإنتاج الحيواني، موضحا أن هذه التقنية وفرت فرصا واسعة ومهمة للمربين لانتقاء سوائل منوية من طلائق محسنة لا يستطيعون شراءها بسبب أسعارها المرتفعة، مشير الى أن التلقيح الصناعي يساهم في تحسين إنتاجية اللحوم والألبان.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن نجاح التلقيح الاصطناعي، الذي يعتبر من أحدث التقنيات لتحسين الطاقة الوراثية للقطيع والرفع من إنتاجيته، رهين بالتغلب على العوامل المؤثرة عليه، وخاصة البيئة الهامة، ونظم الإنتاج، والعنصر البشري، مشددا على أهمية التحكم في كل هذه العوامل لتكون الظروف مواتية لنجاح وانتشار التلقيح الاصطناعي لدى نسبة هامة من قطيع الأبقار والجاموس للرفع من إنتاجيتها وبالتالي الرفع من دخل المنتج.

وقال أن تطور طرق التقويم الوراثى للذكور، وخاصة طلائق ماشية الحليب، واستخدام الطلائق المختبرة وراثياً، ساعد على إحداث تحسين وراثي كبير في القطعان، وارتفاع المستويات الإنتاجية بسرعة فائقة. موضحا إنه فى الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تلقيح ما يقرب من 70% من أبقار الحليب اصطناعياً من سوائل منوية لطلائق مختبرة مما أدى إلى زيادة إنتاج الحليب زيادة كبيرة مع تناقص أعداد الأبقار المنتجة إلى نحو النصف. مع تطور كبير في رعاية القطعان وتغذيتها والحفاظ على صحتها.