شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يواجه ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع التأمين (TISI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حاول المؤشر بتداولاته الأخيرة تصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية في وقت سابق، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليلامس المؤشر مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,242.48، ليستهدف مستوى الدعم 5,600.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,800.00 ومستوى المقاومة 6,101.00.