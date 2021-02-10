شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية يرتفع لليوم الرابع على التوالي – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأسمنت العربية (3010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 46.07، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.24% بما يعادل 1.40 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 46.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 48.00.