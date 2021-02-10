الاقتصاد

صدق في طريقه للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم صدق (2130) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.30% بما يعادل 0.32 نقطة، ليقترب السهم بارتفاعه الأخير من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، استعداداً للتخلص من ضغطه السلبي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 16.40.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.48 ومستوى المقاومة 14.50.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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