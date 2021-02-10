شكرا لقرائتكم خبر عن صدق في طريقه للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم صدق (2130) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.30% بما يعادل 0.32 نقطة، ليقترب السهم بارتفاعه الأخير من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، استعداداً للتخلص من ضغطه السلبي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 16.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.48 ومستوى المقاومة 14.50.