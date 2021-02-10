الاقتصاد

عسير بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 10-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عسير (4080) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 0.12 نقطة، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 16.00، ومنها نراقب السهم انتظاراً لسلوكه حيال تلك المقاومة، ففي حالة اختراقها سيؤكد السهم بذلك عزمه على مواصلة الصعود بعدها.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.84 ومستوى المقاومة 16.00.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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