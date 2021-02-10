شكرا لقرائتكم خبر عن عسير بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عسير (4080) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 0.12 نقطة، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 16.00، ومنها نراقب السهم انتظاراً لسلوكه حيال تلك المقاومة، ففي حالة اختراقها سيؤكد السهم بذلك عزمه على مواصلة الصعود بعدها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.84 ومستوى المقاومة 16.00.