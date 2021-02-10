شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 942 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 890 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 970 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 931.0 بينما مستوى المقاومة هو 950.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط