شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 27.70 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 30.50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 27 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27 بينما مستوى المقاومة هو 28.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد