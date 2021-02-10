شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 687 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 670 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 750 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 650 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 667.3 بينما مستوى المقاومة هو 702.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد