شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 83.58 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد المؤشر بارتفاعه الأخير مهاجمة مستوى المقاومة المهم 9,000.00.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,100.00.