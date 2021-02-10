شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/يناير مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.3% مقابل نمو 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت اتساعاً 0.3% مقابل انكماش 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.