شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في اليابان متوافقة مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 1.6% مقابل 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.