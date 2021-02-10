الاقتصاد

أسعار المنتجين في اليابان متوافقة مع التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

 

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 1.6% مقابل 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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