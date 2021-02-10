شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6240 نقطة، وذلك بعد عدة جلسات صعودا وهبوطا ما بين مستوى 6150 نقطة ومستوى 6330 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,222 وبين مستوى المقاومة هو 6,260 نقطة