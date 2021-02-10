شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر أول شحنة ملح من ميناء العريش البحرى إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه فى إطار تنشيط التصدير وبعد إعادة فتح وتشغيل ميناء العريش البحرى الشهر الماضى، تم اليوم خروج أول مركب تحمل 3750 طن ملح متجهه إلى لبنان كأول شحنة للشركة.

و‏أضاف أسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365" أن الشركة لديها نحو 14 ألف طن ملح سبق تشوينها فى الميناء منذ عدة سنوات، وهى جاهزة للتصدير خام ولا سيما أن صادرات الشركة لبعض دول القارة الأفريقية تكون فى صورة منتجات تامة، حيث تم تصرير نحو 15 ألف طن العام المالى الماضى بقيمة 6.2 مليون جنيه.

وتوقع الدكتور أسامة عبد العزيز أن يتم إعادة تشغيل ملاحة سبيكة قريبا من خلال الشركة المصرية للتعدين والملاحات بعد الحصول على مختلف الموافقات، لافتا إلى أن ملاحة سبيكة حتى الآن تمثل 85% من الطاقة الإنتاجية للشركة وعودتها للعمل يزيد إيرادات وأرباح الشركة خلال الفترة المقبلة.

وحول إنتاج مصر من الملح كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، أن إنتاج مصر السنوى من الملح يصل لنحو 4.6 مليون طن، بقيمة تصل لنحو مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات في الاسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة.