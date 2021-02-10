الاقتصاد

تعرف على حجم إنتاج مصر من محاصيل الأرز والقمح والطماطم والبطاطس.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2018/2019، حيث بلغ إجمالي المساحة المحصولية 16.2 مليون فدان عام 2018/2019 مقابل 16.1 مليون فدان عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبـتها 1٪.

 

ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف، تفاصيل المساحات المنزرعة لأبرز المحاصيل خلال فترة النشرة، وكانت وفقا لما يلي:

بلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.3 مليون فدان عام 2018/2019 مقابل 9.2 مليون فدان عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبـتها 1.5٪.

 

وبلغـت مساحة محصول القمح 3.1 مليون فدان عام 2018/2019 مقابل 3.2 مليون فدان عام 2017/ 2018 بانخـفاض بلغ نسبـته 0.7٪، وبلغـت كمـية الإنتاج 8.6 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 8.3 مليون طن عام 2017/ 2018 بزيادة بلغت نسبـتها 2.5٪.

اجمالى مساحات محصول القمح والارز
اجمالى مساحات محصول القمح والارز

وبلغت مسـاحة محصول الأرز 1.3 مليون فدان عام 2018/2019 مقابل 0.9 مليون فدان عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 51.9٪، وبلغت كمية الإنتاج 4.8 مليون طن عام 2018/2019، مقابل 3.1 مليون طن عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 53.8٪، وبلغت مساحة محصول الطماطم 408.7 ألف فدان عام 2018/2019، مقابل 416 ألف فدان عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪، وبلغت كمية الإنتاج 6.79 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 6.78 مليون طن عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبـتها 0.3٪.

مساحة وانتاج محصول الطماطم والبطاطس
مساحة وانتاج محصول الطماطم والبطاطس

وبلغت مساحة محصول البطاطس 422.6 ألف فدان عام 2018/2019، مقابل 408.1 ألف فدان عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 3.6٪، وبلغت كمية الإنتاج 5.2 مليون طن عام 2018/2019 مقابـل 5.0 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

 

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292 ألف فدان عام 2018/2019 مقابل 296.5 ألف فدان عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪، وبلغـت كمية الإنتاج 3.07 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 3.09 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.6٪.

البرتقال والموز
البرتقال والموز

 

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.6 ألف فدان عام 2018/2019، مقابل 69.8 ألف فدان عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 4.1٪، وبلغت كمية الإنتاج 1.33 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 1.29 مليون طن عام 2017/ 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9٪.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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