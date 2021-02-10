شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأكثر من 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.7 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 4.8 مليون برميل بينما هبطت مخزون المقطرات بنحو 487 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.