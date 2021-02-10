شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تسجل أرباحا قوية في الربع الأخير من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تويتر" عقب إغلاق جلسة الثلاثاء تحقيق شركة التواصل الاجتماعي أرباحا وإيرادات أعلى من توقعات المحللين في الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.



وحققت "تويتر" أرباحا فصلية بنحو 222.1 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بأرباح قدرها 118.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، بلغت أرباح "تويتر" 38 سنتا لكل سهم بينما أشارت توقعات المحللين إلى أرباح معدلة عند 31 سنتا لكل سهم.



وارتفعت إيرادات شركة التواصل الاجتماعي بنحو 1.289 مليار دولار في آخر ربع سنوي من عام 2020 مقارنة بنحو 1.007 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، فيما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق إيرادات عند 1.19 مليار دولار.



وبلغ متوسط عدد مستخدمي "تويتر" 192 مليون مستخدم على أساس يومي مقارنة بنحو 187 مليون مستخدم في الربع الثالث من عام 2020 فيما توقع محللون استخدام الموقع 193.5 مليون مستخدم في الربع الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 2.9% إلى 59.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 60.7 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.