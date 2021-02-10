شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على ارتفاع بعد الكشف عن بيانات تسليم الطائرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب إعلان الشركة عن بيانات تسليم طائراتها في الشهر الماضي.



وذكرت الشركة الأمريكية أنها سلمت طائرات بعدد يتجاوز منافستها "إيرباص" الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2019.



وسلمت "بوينج" 26 طائرة في يناير/كانون الثاني، من بينها 21 طائرة من طراز 737 ماكس" التي توقف تحليقها منذ مارس/آذار عام 2019، وتم السماح بعودتها مؤخرا.



يأتي ذلك بعد سماح وكالة الطيران الاتحادي الأمريكي رفع الحظر الذي فرضته على تحليق طائرات "737 ماكس" منذ نحو عامين عقب سقوط طائرتين من نفس الطراز.



وباعت "بوينج" نحو 4 طائرات في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بإلغاء طلبيات شراء 6 طائرات.



بالمقارنة، سلمت شركة "إيرباص" الأوروبية 21 طائرة في يناير/كانون الثاني، بحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.5% وأغلق الجلسة عند 215.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 216.7 دولار وأقل سعر عند 208.9 دولار.