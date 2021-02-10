شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "ناسداك" يسجل مستوى قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عدا "ناسداك" الذي سجل إغلاقاً قياسيا جديداً حيث تجاوز مستوى 14 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.



يأتي ذلك مع استمرار المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس للوقوف على اتفاق يتعلق بحزمة التحفيز النقدي المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن موافقته على خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن".



وبدأ مجلس الشيوخ اليوم محاكمة الرئيس السابق "ترامب" بفعل اتهامات وجهت إليه بدعوة أنصاره لاحتجاجات عارمة بعد إعلان فوز الرئيس الحالي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية.



وعلى أثر هذه الدعوة، احتشد الآلاف من أنصار "ترامب" في العاصمة واشنطن واقتحموا مبنى الكونجرس في مشهد أثار دهشة وغضب العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة ودول العالم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 58.36 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 53 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 61.09 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني عام 2020، وسجل أعلى سعر 61.2 دولار وأقل سعر عند 60.05 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 19 نقاط) إلى 31375 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31439 نقطة وأقل مستوى عند 31245 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3911 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3918 نقطة وأقل مستوى عند 3902 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 14007 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 14044 نقطة وأقل مستوى عند 13966 نقطة.