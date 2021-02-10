شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يفتقد السائح الصيني في السنة القمرية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

خلال أيام قليلة تبدأ احتفالات رأس السنة الصينية للعام 2021 أو ما يعرف بالسنة القمرية الجديدة ــ عيد الربيع. ودائماً، ما تنشط خلالها الحركة السياحية داخل الصين وخارجها في ظل سفر ملايين الصينيين للاحتفال بهذه المناسبة، ويبدو أن العالم هذا العام سوف يفتقد لتدفقات السياحة الصينية نتيجة تحديات وباء فيروس كورونا «كوفيد-19» وتحوراته الجديدة في بعض من بلدان العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، كان عيد الربيع أيضاً وقتاً يختار فيه الصينيون الذهاب لقضاء إجازة، أو العودة من الخارج، ما يساهم في زيادة كبيرة في حركة السفر الجوي المحلي والدولي، لكن التحديات التي فرضها الوباء ستحد من السفر الدولي للعام الجاري 2021.

واستبعدت مصادر في القطاع السياحي في دبي أن تنشط حركة السياحة الصينية خلال رأس السنة الصينية الجديدة، كما هو معروف عنها، مشيرين إلى أن «كوفيد-19» يحول دون سفر الصينيين بأعداد كبيرة أو ما يعرف بسياحة المجموعات، ومن الممكن أن تكون هناك سياحة فردية أو سياحة الأزواج فقط.

وقالوا: إن متطلبات السفر التي تضعها البلدان في العالم، بالإضافة إلى توجيهات الحكومة الصينية بالنسبة لسفر الصينيين إلى الخارج، تعتبر أبرز العوامل المؤثرة في خيارات السفر.

ولفتوا إلى أن العديد من المنشآت الفندقية لم تتلق أي حجوزات من السوق الصيني هذا العام، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، مرجعين ذلك إلى أن تخوفهم من السفر إلى الخارج بسبب الوباء هو العامل الأبرز في هذا الأمر.

وتتلقى العديد من الأسواق الآسيوية وأخرى في منطقة الشرق الأوسط، دفعات سياحية ضخمة من السوق الصيني سنوياً التي تنشط عادة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الصينية.