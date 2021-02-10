شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تقترب من مستوى 50 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّل بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق الثلاثاء وتجاوزت قيمته 45 ألف دولار، مدفوعة بإعلان شركة «تيسلا» استثمارا ضخما بقيمة 1,5 مليار دولار في هذه العملة المشفرة تقوم به الشركة التي تخطط أيضا لبدء القبول بها كوسيلة للدفع.

وقرابة الساعة 13,00 ت غ تم تداول عملة البيتكوين في مقابل 45 ألفا و445 دولارا بعدما سجلت مستوى قياسيا جديدا بلغ 48 ألفا و215 دولارا عند الساعة 7,00 ت غ الثلاثاء وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.

وقال مايكل هيوسون المحلل في مجموعة «سي إم سي ماركتس»، «لقد جلب إلون ماسك للبتكوين أقوى دعم في تاريخ العملة المشفرة».

وكان رئيس «تيسلا»، أغنى رجل في العالم، روّج كثيرا لمزايا البيتكوين والعملات المشفرة على حسابه على «تويتر»، لكن هذه المرة الأولى التي تستثمر فيها مجموعة بحجم «تيسلا» جزءا من أموالها في بتكوين.

وعادة ما تتردد الشركات الخاصة بإبدال أموالها النقدية بأصول غير مستقرة مثل البيتكوين.

وقامت شركة أميركية أخرى، ناشرة برمجيات «مايكروستراتيجي» بشراء عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

ومع الإعلان في كانون الأول/ديسمبر عن شراء عملات بيتكوين إضافية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه يعتبر «إدارة أموالنا بمثابة تفسير لأدائنا».

ورحّب مستخدمو العملات المشفرة بوصول شركة أكبر إلى هذه السوق. وقال باتريك هوسر الوسيط في شركة كريبتوبروكر للعملات المشفرة إن «استثمار تيسلا لا يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوراق بالكامل، لكنه يعزز فكرة أن بتكوين لها مكانها في خزائن الشركات».

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ من أن العملات الافتراضية «تستخدم بشكل رئيسي» لتمويل نشاطات غير مشروعة وتمثّل مصدر «قلق».

(أ.ف.ب)