الاقتصاد

فولكسفاجن تتوقع استمرار شح إمدادات الرقائق الإلكترونية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت فولكسفاجن الثلاثاء إنه يتوقع أن يستمر شح إمدادات الرقائق الإلكترونية في النصف الأول من2021 لكنه سيفعل كل ما بوسعه للتعويض عن تأخيرات الإنتاج في النصف الثاني من العام.
وقال عملاق صناعة السيارات الألماني: «تعمل فولكسفاجن باستمرار للحد من آثار أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات على الإنتاج».
وفوجئ مصنعو السيارات حول العالم بنقص في إنتاج أشباه الموصلات بعد تعاف سريع لسوق المركبات في العالم.
وقلصت فولكسفاجن عدد ساعات العمل في عدد من المصانع ودعت إلى برامج تمويل عامة للمساعدة في التخفيف من وطأة مشكلات إمدادات الرقائق الإلكترونية.
(رويترز) 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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