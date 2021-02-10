توقعات بارتفاع إنتاج الفحم وتراجع الغاز في أمريكا 2021

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع 1.6 بالمئة هذا العام مع تخفيف حكومات الولايات والمحليات الإغلاقات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وتوقعت الإدارة أن الطلب على الكهرباء سيرتفع إلى أعلى مستوى في عامين عند 3864 مليار كيلوات/ساعة في 2021 وإلى 3931 مليار كيلوات/ساعة في 2202 من 3803 مليارات كيلوات/ساعة في 2020 وهوأدن مستوى في11 عاما.

وسجل استهلاك الكهرباء في أكبر اقتصاد في العالم مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4003 مليارات كيلوات/ساعة في 2018 .

كذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سينخفضان لثاني عام على التوالي في 2021 مع استمرار تأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على السوق.

وتوقعت الإدارة أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف سيهبط إلى 90.50 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 من 91.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 قبل أن يرتفع إلى 90.96 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022.

وأعلى مستوى على الإطلاق لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هو 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019 .

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في العالم سيهبط إلى 81.71 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 81.01 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 من 83.31 مليار قدم مكعبة في 2020، مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 85.15 مليار قدم مكعبة في 2019 .

وإذا صحت تلك التوقعات، فإن 2021 سيكون المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لعامين متتاليين منذ 2005، وسيكون 2022 المرة الأولى التي يهبط فيها الاستهلاك لثلاثة أعوام متتالية منذ 1983.

وتوقعت الإدارة أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 8.46 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 9.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022، ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 6.53مليار قدم مكعبة يوميا في 2020.

وتوقعت أيضا أن إنتاج الفحم في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 589 مليون طن في 2021 وإلى 594 مليون طن في 2022 من 539 مليون طن في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1965، مع قيام محطات الكهرباء بحرق المزيد من الفحم بسبب زيادة متوقعة في أسعار الغاز.

(رويترز)