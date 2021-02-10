شكرا لقرائتكم خبر عن %95 من إنتاج الطاقة في الإمارات يعتمد على الغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد استهلاك الكهرباء في دولة الإمارات نمواً قوياً بمعدل سنوي بلغ 5% خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً بشكل أساسي بالنشاط الاقتصادي القوي وزيادة السكان وتطوير البنية التحتية والتصنيع، فيما يتوقع أن يؤدي إدراج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالدولة إلى دفع النمو بقطاع النقل واللوجستيات.

قال آدم ديكاري، الخبير بقطاع التصنيع بشركة «كينجزبيري - الخليج»: «وفقاً لأحدث دراسة نشرتها شركة «موردورانتلجنس» حول سوق الطاقة الإماراتي – النمو والاتجاهات والتوقعات (2020-2025)، فإن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز تشكل حصة كبيرة من القطاع في الإمارات، حيث تمثل أكثر من 95٪ من إجمالي توليد الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني الإجمالي للدولة إلى 50٪ بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى توفير ما يقرب من 190 مليار دولار من إجمالي تكاليف الطاقة.

وأضاف ديكاري، تحتاج صناعة الطاقة في الفترة الحالية لأن تكون أكثر كفاءة في طريقة إنتاجها فيجب أن يصبح موردو منتجات النفط والغاز أكثر ذكاءً من خلال أساليب التصنيع التي تؤدي إلى انخفاض التكلفة لكل جزء، ومن المفضل بالنسبة لمنتجي الطاقة في الإمارات استخدام تقنيات تصنيع للطاقة تتم في عملية واحدة عبر اتباع إجراءات مضافة لتقليل تكاليف المواد مع أتمتة عمليات الإنتاج.

وأوضح، في ذات الشأن، نرى أن شركات الطاقة الوطنية في الإمارات تتطور بشكل ملحوظ ولديها رؤى استراتيجية وخطط مستقبلية تمكنها من أن تجعل قطاع الطاقة الوطني دوماً في الصدارة من الناحية الإنتاجية والقيمة التنافسية العالمية، وهذه الشركات تقوم على أساس مستمر بتأهيل الكوادر الوطنية لردفها بالخبرات الأكثر تقدماً وتخصصاً لقيادة مستقبل الطاقة بكل كفاءة وضمن أرقى المعايير التي تخدم قطاع الطاقة الوطني».

وعن جهود الإمارات بالتوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، قال ديكاري:«تعد دولة الإمارات مكاناً مثالياً للعيش والعمل على حدٍ سواء، وتحقق هذا بفضل الاستعداد الاستباقي على المستوى الحكومي وتبني التطورات التكنولوجية في منهج عملها، سواء كان الأمر يتعلق بالروبوتات والأتمتة، أو جمع البيانات، أو القدرة على التنبؤ ووضع الخطط الفعالة والمثمرة، لذلك فإن الشركات التي تطبق مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة ستحقق إنجازات ملموسة، لأن فوائد الثورة الصناعية الرابعة متعددة، حيث إنها تعمل على دمج الأنظمة المادية والرقمية في نظام فيزيائي إلكتروني يعكس آفاق العالم الرقمي الآخذ بالتوسع يوماً بعد يوم».

وقال ديكاري: إن الشركة تقدم حلول تصنيع متقدمة ومتطورة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع خبرتها في التطبيقات المتنوعة التي تجعلنا شريكاً قوياً في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، «ومن خلال ما نوفره من الآلات الصناعية المتفوقة يمكننا الاستفادة من الخبرة الواسعة في تصنيع الأجزاء المعقدة ذات القيمة العالية لتغطية مجموعة كاملة من القطع الدقيقة ومتطلبات الحجم من النفط والغاز وطاقة الرياح والتوربينات البخارية والغازية وصولاً إلى الارتقاء بأحدث طرق التصنيع لتعزيز نمو وازدهار قطاع الطاقة على صعيد الإمارات».

وعن أهم العناصر الصناعية التي تصنعها الآلات الرقمية لدعم منتجات الطاقة في دولة الإمارات، أجاب بالقول:« إن الآلات الرقمية العالية التقنية التي لدينا تسمح بتوليد المنتجات بسرعة أكبر وبدقة أعلى بسبب الضوابط الرقمية الحديثة والمتقنة وأنظمة النتائج الصناعية الحاصلة، على سبيل المثال، الأدوات المتكاملة وأنظمة قياس التشغيل تعني أن الأدوات وقطع العمل يتم مراقبتها باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة دقة الإنهاء في العملية الصناعية مع تقليل الأجزاء المرفوضة. وكل ذلك يدعم مكامن ترقية الإنتاج الصناعي في مجال الطاقة ومواكبة كل جديد بما يحقق مزيداً من النمو من ناحية الإنتاج والاستدامة.

وذكر أنه يمكن تطوير القدرات الصناعية في قطاع الطاقة في الدولة من خلال التوجيه والفهم الصحيحين لقدرات الماكينات المتخصصة، موضحاً أنه يمكن لقطاع الطاقة الإماراتي تطوير تقنيات ترفع من مستوى الإنتاج.

وقال ديكاري: نعتمد على بحوث صناعية وتطبيقية في نطاق عملنا، حيث نتابع عن كثب أهم المستجدات في التصنيع المتقدم، كما نزود الشركات وصناع الطاقة بميزة المعالجة الآلية ذات الـ 5 محاور والطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد والنظر إلى الهندسة الصناعية من زاوية شاملة ووفق ذلك أصبحت العمليات التي كانت تعتبر في السابق معقدة للغاية والتي لا يمكن إنتاجها بفاعلية من حيث التكلفة،متاحة اليوم ويتم الآن إجراؤها بسهولة نسبية