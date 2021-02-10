شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا: مسبار الأمل فخر لكل العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة نجاح المهمة التاريخية «مسبار الأمل» لاكتشاف كوكب المريخ.

قال صاحب السمو حاكم أم القيوين في تصريح له بهذه المناسبة: «مسبار الأمل» حقق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بالوصول إلى الفضاء، حيث قامت القيادة الرشيدة بالسير على خطى الشيخ زايد وعملت على تأهيل الكوادر الوطنية التي أشرفت على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع مسبار الأمل، والذي يشكل ترجمة حقيقية لرؤية قادة الدولة بأن لا شيء مستحيل، هذا الشعار الذي حمله المسبار معه إلى الفضاء الخارجي.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن «مسبار الأمل» فخر لكل العرب ويعد محطة مضيئة في سجل إنجازات دولة الإمارات التي تميزت بها عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات. (وام)