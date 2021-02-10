شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن سعود: إنجاز سيبقى للتاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن «مسبار الأمل» إنجاز سيبقى للتاريخ، وستفخر به الأجيال في الإمارات والوطن العربي، ويعتبر خطوة متقدمة تجسد طموح الدولة في استكشاف المريخ بسواعد أبناء الإمارات.

وقال سمو ولي عهد أم القيوين، إن نجاح مشروع «مسبار الأمل» يعد إضافة مهمة لمسيرة دولة الإمارات التي بدأت من طموحات الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهي الرؤية التي وضعت الإمارات على الطريق الصحيح للنهضة والتقدم والريادة في كافة المجالات.

وقدّم سموه خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز التاريخي الذي يؤكد دور مشروع «مسبار الأمل» في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً. (وام)