شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل.. نجحت المهمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، طموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وبدء رحلتها في سبر أغوار الكوكب الأحمر، بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ بنجاح، ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته، مشيداً بالجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكراً على عدد محدود من الدول.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر عام 2013 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام»، كما أشاد بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي سخر له كل الدعم، ليتحقق الأمل ونراه ويراه العالم معنا بانبهار وتقدير، «فكل التحية لسموهما ولفريق العمل الوطني من باحثين وعلماء».

وأشاد سموه بالمشروع كونه نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة والبشرية والمجتمع العلمي عامة، ومحققا آمال الملايين من العرب بأن تكون لهم قدم راسخة في مجال استكشاف الفضاء.

نبارك للبشرية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على «تويتر»:«نبارك لشعب الإمارات، نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية، نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021، إلى كوكب المريخ. بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي، مرحلة عنوانها الثقة، الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب».

وتابع سموّه: «وصول مسبار الأمل إيذاناً ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين، باليوبيل الذهبي، احتفالاتنا مختلفة، علمية، حضارية، ملهمة، لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم».

موعد مع التاريخ

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على «تويتر»: «فخور بكم يا عيالي، وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة. إن شاء الله تكون البداية، وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة.

وتابع: «وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة، حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وأننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة».

وأضاف سموّه: «يوم وطني ثانٍ في الإمارات، لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية. نبارك لرئيس الدولة ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي؛ إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد،طيب الله ثراه. كان يحلم بهذه اللحظة، وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم».