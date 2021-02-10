شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرتفع سعر "بتكوين" لـ 50 ألف دولار مع إعلان "تسلا" قبولها كوسيلة دفع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاعات ملحوظة تسجلها العملة المشفرة "البتكوين" والتى تعد هى الأشهر فى العالم بين العملات المشفرة، ومنذ بداية هذا العام فإن العملة المشفرة تشهد زيادات غير مسبوقة، محققة أرقام قياسية، لكن البعض يراهن أن تسجل البتكوين 50 ألف دولار هذا العام.

وسجلت البتكوين خلال الأسبوع لأول من فبراير 2021 ارتفاع غير مسبوق إلى 35 ألف دولار فى التعاملات الآسيوية، مع موجة ارتفاعات متتالية للعملات المشفرة الأخرى بنسبة تجاوزت 10 %، لكن البتكوين كانت الأعلى من حيث قيم الارتفاع، مدعومة بغموض مستقبل الاقتصاد العالمى جراء جائحة فيروس كورونا.

مارس 2020 كان تاريخ مميز للبتكوين حيث تخطت العملة المشفرة حاجز 20 ألف دولار لأول مرة، ومنذ ذلك التاريخ فإن العملة تواصل الصعود، ورغم تعرضها لبعض التراجعات خلال هذه الفترة، إلا أنها كانت تعود للارتفاع وبقوة، وسط مناخ داعم للارتفاع مع اتجاه بعض الشركات لقبول البتكوين كوسيلة للدفع.

وتقوم شركات وول ستريت الكبرى مثل S&P Global وCboe Global Markets بدفعة كبيرة فى خدمات بيانات سوق التشفير، حيث أعلنت S&P Dow Jones Indices مؤخرًا عن خطط لإطلاق مؤشرات تشفير فى عام 2021.

العامل الأبرز الذى يدفع البتكوين للارتفاع الآن، وربما بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، هو ما أعلنته شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أنها استثمرت 1.5 مليار دولار فى العملة الرقمية "البتكوين"، مؤكدة أنها ستقبل البتكوين كويسلة دفع عند شراء سياراتها، وهنا تعتبر تسلا أول شركة تقوم بهذا الإجراء، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام شركات أخرى للحذو مثل حذو تسلا، وهذا يعنى ارتفاعات مرتقبة للبتكوين قد تصل إلى 50 ألف دولار.

بتكوين تسجل الآن سعر يتخطى 42 ألف دولار بقليل، وسط مناخ داعم لمزيد من الارتفاع فى العملة المشفرة، وقد تصل إلى مستوى قياسي ربما 50 ألف دولار على المدى المتوسط، وهو ما يدعم سوق العملات المشفرة.