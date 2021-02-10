شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مليون دولار تراجع بواردات مصر من التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من التبغ بأنواعه تراجعا بلغت قيمته الإجمالية نحو 49 مليون و443 ألف دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، موزعة بين واردات التبغ وورق الدخان وواردات التبغ المفروم أو المكبوس أو للمضغ.

وسجلت الواردات تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 10 ملايين و451 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 22 مليون و963 ألف دولار في نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغ 12 مليون و512 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات التبغ المفروم أو المكبوس أو للمضغ سجلت تراجعا مماثلا حيث بلغت قيمتها نحو 15 مليون و437 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 52 مليون و368 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 36 مليون و931 ألف دولار.

وكانت واردات مصر من التبغ وورق الدخان قد بلغت نحو 9 ملايين و801 ألف دولار فى أكتوبر الماضى، مقابل 16 مليون و956 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 7 ملايين و155، بينما تراجعت واردات مصر من التبغ المفروم أو المكبوس أو للمضغ إلى 17 مليون و188 ألف دولار أكتوبر الماضي، مقابل 37 مليون و475 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 20 مليون و287 ألف دولار.

وأكد علي كامل سعودي، نائب رئيس شعبة الأدخنة بالغرف التجارية، أن تجار الجملة سيلتزمون بالتسعيرة المقررة لأسعار السجائر من المصنع بعد إعلان رفع السعر أمس من قبل الشركة المصرية المنتجة، مشيرا إلى أن بعض تجار التجزئة يضعون هامش ربح بما يساوي 1 جنيه للعلبة، وذلك في بعض الأكشاك والمحلات الصغيرة بما يعني أن سعر العبوة إذا كان 33 ستباع للمستهلك 34 جنيها، موضحا أن السجائر التي رفع أسعارها هي التي زادت فقط ولكن باقي الأسعار ثابتة.