شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول: هبوط مفاجئ فى مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى حوالي 474.1 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 985 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 4.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 487 ألف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 790 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 102 ألف برميل يوميا.