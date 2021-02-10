شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية يغلق مرتفعا والأنظار على حزمة التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية مكاسبه لسابع جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء لكن السوق الأوسع أغلقت على تراجع طفيف مع تحول المستثمرين من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أخرى ينظر إليها على أنها ستستفيد من حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.

وسجل ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا للجلسة الخامسة على التوالي بفضل مكاسب مبكرة لشركات أبل وأمازون وألفابت، لكن تلك الأسهم تحولت بعد ذلك للانخفاض بسبب تغيير المستثمرين لمخصصات المحافظ.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 10.72 نقطة، بما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 31375.04 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.36 نقطة، أو 0.11 بالمئة، ليغلق عند 3911.23 نقطةز

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 20.06 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 14007.70 نقطة.