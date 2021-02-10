شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع بأكثر من 1% وسط انخفاض الدولار وقوة الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وكشف التقرير عن أن قوة الطلب والصادرات الأمريكية من السلع الزراعية سوف يؤدي إلى ضعف المعروض من الصويا والذرة الأمريكية بأكثر من التوقعات.



وأوضح التقرير الشهري للعرض والطلب بأن التوقعات بشأن المخزون من الذرة عن موسم عام 2020/2021 عند 1.502 مليار بوشل في حين تتوقع أن يصل المخزون من الصويا عند 120 مليون بوشل.



وفي تقرير شهر يناير/كانون الثاني، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ المخزون من الذرة 1.552 مليار بوشل والمخزون من الصويا 140 مليون بوشل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 14.01 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.09 دولار وأقل سعر عند 13.77 دولار.