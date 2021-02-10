شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".



واستهل مجلس الشيوخ اليوم محاكمة الرئيس السابق "ترامب" بفعل اتهامات وجهت إليه بدعوة أنصاره لاحتجاجات عارمة بعد إعلان فوز الرئيس الحالي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية.



وعلى أثر هذه الدعوة، احتشد الآلاف من أنصار "ترامب" في العاصمة واشنطن واقتحموا مبنى الكونجرس في مشهد أثار دهشة وغضب العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة ودول العالم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:15بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق المعدن عند 27.402 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 27.875 دولار وأقل سعر عند 27.130 دولار.