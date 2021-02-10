شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع أمام الدولار بفعل بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية قوية فضلا عن ضعف العملة الأمريكية أمام نظيراتها.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر المعروض النقدي في اليابان ارتفع بنسبة 9.4% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 9.2%.



وأظهرت بيانات أيضا أن مؤشر متوسط دخل المواطنين انخفض بنسبة 3.2% خلال يناير/كانون الثاني في حين توقع محللون انخفاضها بنسبة 4.7%.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب المناقشات المستمرة بين البيت الأبيض والكونجرس لتمرير خطة التحفيز النقدي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



هذا، وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إجراءات محاكمة الرئيس السابق "دونالد ترامب" بفعل اتهامات وجهت إليه بدعوة أنصاره لاحتجاجات عارمة بعد إعلان فوز الرئيس الحالي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية.



وعلى أثر هذه الدعوة، احتشد الآلاف من أنصار "ترامب" في العاصمة واشنطن واقتحموا مبنى الكونجرس في مشهد أثار دهشة وغضب العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة ودول العالم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 104.5، وسجل أعلى سعر عند 105.2 وأقل سعر عند 104.5.