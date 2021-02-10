شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لثالث جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".



وبدأ مجلس الشيوخ اليوم محاكمة الرئيس السابق "ترامب" بفعل اتهامات وجهت إليه بدعوة أنصاره لاحتجاجات عارمة بعد إعلان فوز الرئيس الحالي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية.



وعلى أثر هذه الدعوة، احتشد الآلاف من أنصار "ترامب" في العاصمة واشنطن واقتحموا مبنى الكونجرس في مشهد أثار دهشة وغضب العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة ودول العالم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1837.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1849.5 دولار وأقل سعر عند 1830.3 دولار.