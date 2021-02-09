شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين جامعة الشارقة وهيئة الأوراق المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بهدف تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي، وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية، والعمل على وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن البرامج التعليمية الخاصة بالتمويل الإسلامي في أسواق رأس المال، أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بينهما.

وقع المذكرة كل من الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وأشار عبيد الزعابي، إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة يضع إطار عمل يتيح تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية بالدولة، وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في وضع خطط وبرامج تنمية مشتركة بشأن البرامج التعليمية ذات الصلة بنطاق عمل المذكرة، وبما يسهم في تعزيز وتطوير المعايير المهنية للعاملين في قطاع الأوراق المالية وتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين والمستثمرين والمهتمين عموماً.

ولفت، إلى أنه ووفقاً للمذكرة سيقوم الخبراء والكوادر الفنية والأكاديمية بكل من الجهتين بإعداد مناهج وبرامج تعليمية خاصة بالاستثمار في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، ويتم التنسيق والتعاون بينهما لأجل عقد برامج ودورات مهنية تدريبية في مجال التمويل الإسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية بهدف تطوير المستويات المهنية والارتقاء بها وزيادة التوعية بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن التعاون بين جامعة الشارقة وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية وإدارة الأعمال سيسهم بشكل كبير في توفير العديد من الفرصة التدريبية لطلبة الجامعة بصفة عامة وكلية إدارة الأعمال بصفة خاصة، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة وهي الآن من كبريات الجامعات في دولة الإمارات، وذلك بفضل دعم ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة؛ من حيث عدد وتنوع البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة في مختلف التخصصات والمجالات، مضيفاً أن عدداً كبيراً من هذه البرامج متفردة وتتميز بها الجامعة دون غيرها من الجامعات.

جرت مراسم التوقيع بمقر الجامعة بحضور الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور ديما جمالي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة. كما حضر توقيع الاتفاقية أيضاً من هيئة الأوراق المالية كل من محمد النواخذا رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات، وعبد العزيز الطنيجي رئيس قسم الاتصال المؤسسي وسعادة المتعاملين.