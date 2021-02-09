شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل منصة «اعرف عميلك» بتقنية «بلوك تشين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك دبي التجاري، عن جاهزيته لبدء تشغيل منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين»، وهي مبادرة تسهل عملية فتح الحسابات بأسلوب رقمي آمن، وتحديث البيانات إلكترونياً، ومشاركة بيانات العملاء الموثقة بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية. وتقدم هذه المبادرة من قبل اقتصادية دبي، وتحظى بدعم من شركة «نور بلوك».

وقد تم إطلاق منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين» في الإمارات من قبل اقتصادية دبي، بالتعاون مع تحالف يضم 6 بنوك في فبراير/شباط 2020، ومن المقرر أن تصبح منظومة متكاملة على مستوى الدولة لتبادل بيانات العملاء الموثقة. وتحظى المبادرة بالدعم بالكامل من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة و«دبي الذكية» اللذين سيلعبان دوراً تنظيمياً رئيسياً.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: لطالما سعت اقتصادية دبي وبنك دبي التجاري، من خلال شراكتهما القوية والطويلة الأجل، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا اليوم أن يكون بنك دبي التجاري من أوائل البنوك التي أعلنت جاهزيتها لتشغيل منصة «اعرف عميلك» والعمل بها، والتي تتيح للمستثمرين والشركات حاملي رخص دائرة التنمية الاقتصادية فتح حساب مصرفي رقمي على الفور، كما تتيح للبنوك الحصول على تحديثات بيانات مباشرة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تسجيل بيانات 40% من إجمالي الرخص التجارية في دولة الإمارات على المنصة.

كما أننا نتطلع إلى انضمام بنك أبوظبي التجاري وبنك HSBC وبنك رأس الخيمة الوطني لبدء تشغيل المنصة، والمقرر أن يكون في الربع الأول من عام 2021، فضلاً عن توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من البنوك والمناطق الحرة. وستكون خطوتنا المقبلة هي الإطلاق الرسمي لاتفاقية التحالف المحوكمة للمنصة، والتي ستحدد كيفية مشاركة البيانات بين أعضائها.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تأتي هذه الخطوة من منطلق التزام بنك دبي التجاري بتسريع وتيرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مناخ الأعمال من خلال اعتماد حلول رقمية مبتكرة وتقديم تجربة مصرفية سلسة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل. وستعمل هذه المنصة على تسهيل فتح الحسابات للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، وتعزيز عملية «اعرف عميلك» بصورة أسرع وأكثر أماناً، باستخدام التقنيات المتقدمة التي تعمل بنظام «بلوك تشين»، والذي سيؤدي إلى تسهيل فتح المشاريع في دولة الإمارات.

وقال استياناكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نور بلوك»: لقد أدركت البنوك مثل بنك دبي التجاري أن القدرة على تقديم تجربة مصرفية رقمية وسلسة للعملاء هو أمر بات متوقعاً من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل الجهد المبذول في الإعداد لعملية «اعرف عميلك» يعني أنه يمكن إعطاء المزيد من الوقت والموارد في خدمة العملاء.