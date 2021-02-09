«اقتصادية الشارقة» تؤكد تذليل العقبات أمام المستثمرين

الشارقة:”الخليج 365”

استقبل سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري للشارقة وأعضاء اللجنة بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك، وانطلاقاً من حرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالاستخدام الأمثل للموارد ا لبشرية والتقنية وتوفير كل الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.

أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي همية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية للإمارة بتقديم عرض تعريفي، حيث تناول العرض تحليلاً اقتصادياً لآخر البيانات والمستجدات التجارية والصناعية في الإمارة وفقاً للقطاعات الاقتصادية، وأكدت الدائرة من خلال العرض حرصها الدائم على دراسة الأوضاع الاقتصادية ومتابعتها بشكل مباشر من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع المستثمرين بهدف الاطلاع على ما يواجههم من عقبات وتذليلها وتناول العرض المبادرات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين لتحفيزهم على التوسع في مشاريعهم وتحقيق استدامتها ولجذب المزيد من المستثمرين للإمارة. كما تمت الإشارة لإنجازات الدائرة واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة، ما ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في خدمات الدائرة 100%، تقدم 102 خدمة رقمية يستفيد منها المستثمرون والقطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، من أجل تبسيط الإجراءات على المستثمرين، كما تسعى الدائرة وبشكل مستمر لتفعيل الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ما يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمار للإمارة.

وقال سيف محمد جاسم المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري: «كان اللقاء فرصة لنا للاطلاع على عمل دائرة التنمية الاقتصادية ومبادراتها وخططها، وتطلعاتها المستقبلية، كما تعرفنا إلى ما تقوم به من أعمال لتعزيز البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة ليس في مدينة الشارقة فحسب، بل في المنطقتين الوسطى والشرقية، لاسيما خلال التعامل مع جائحة كورونا ومنظومة الحزم التي شهدها الإمارة».